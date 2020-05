Aasta parimaks reisiraamatuks valiti Rein Kuresoo teos

Žürii tööd koordineerinud Go Traveli nõukogu esimehe Tiit Pruuli sõnul sai järjekorras üheteistkümnenda reisikirjanduse aastaauhinna võidutöö puhul määravaks see, et teose autor on väljapaistev loodusetundja ja hea jutustamisoskusega giid, kes on juhtinud paljusid Aafrika loodusmatku ning oskab neist ka kütkestavalt kirjutada.