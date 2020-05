VIDEO ⟩ Kuula tasuta Jan Kausi audioraamatut «Tallinna kaart»

«Oleme Jan Kausi audioraamatuga külvanud esimese seemne ning loodame, et see läks viljakasse mulda ja Tallinna Keskraamatukogu eestikeelsete audioraamatute kogu hakkab nüüdsest hoogsalt kasvama,» kommenteeris Tallinna Kultuuriameti juhataja Aini Härm. «Meie jaoks oli selle märgilise esiklapse sünd ka äärmiselt tore ja meeldiv protsess – kui kokku saab nii palju professionaale, siis tulemus ei saa ka olla midagi vähemat, kui super,» oli Härm rõõmus hästi sujunud koostöö üle.

Jan Kaus (1971) on kirjanik, kes on korduvalt püüdnud oma ilukirjanduslikes teostes kirjeldada Tallinna linna. 2014. aastal ilmunud «Tallinna kaart», mis pälvis Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali proosaauhinna, on miniatuurikogu, millesse on koondatud nii autobiograafilisi kui ka kujutluslikke linnaelu momente; kaduvikulisi hetki, mida on igas linnas kordades rohkem, kui seal on hooneid, tänavaid või elanikke.