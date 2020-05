Reedel saab end proovile panna Tallinna päeva e-etteütlusel

E-etteütlust kirjutama kutsub linnapea nii õpilasi kui ka täiskasvanuid, kes väärtustavad head eesti keelt ja soovivad oma teadmistes veenduda. «Etteütluse teema on alati olnud seotud Eesti kirjanduse, kultuuri ja Tallinna ajalooga. Seekordne etteütlus on pühendatud legendaarsetele tallinlastele Jaan Krossile ja Georg Otsale, kelle 100. sünniaastapäeva me tänavu tähistame,» rääkis Kõlvart. «Sedapuhku on pakkunud praegune eriolukord korraldajatele inspiratsiooni katsetada uut lähenemist ja seega viime etteütluse läbi veebi vahendusel. Positiivne on seejuures, et nii saavad üritusel osaleda ka Tallinnast kaugemal elavad keelehuvilised.»