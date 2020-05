Jan Kaus: linna muundumine on järjekindel, aga väga raskesti jälgitav

Jan Kausi «Tallinna kaart. Miniatuurid» ilmus Loomingu raamatukogus 2014. aastal. Nüüd antakse raamat Tallinna päeva puhul uuesti välja audioraamatuna. Kirjanik Jan Kaus rääkis Kuku raadio saates «Ärataja», et raamat on võrsunud Tallinna linnaruumist, kus ta on elanud ja palju jalutanud. Kuigi raamatus on autobiograafilisi miniatuure, ei ole see autori sõnul siiski mälestusteraamat ja osa lugudest on puhas fiktsioon.

Teos koosneb miniatuuridest ehk proosaluuletustest, mis on kümmekond rida pikad. «Mul on see miniatuurižanr juba ammu meeldinud,» sõnas autor saates oma raamatust rääkides. «See on mulle väga oluline, sest see toob kokku nii proosa kui ka luule väljendusvahendid või minu silmis nende kõige suuremad tugevused. Lühike vorm võimaldab tegeleda sellise asjaga, mida ma olen nimetanud argisuse poeetikaks.»

Kirjanik Jan Kausi jaoks on terve Tallinna linnaruum tähenduslik ja mitte ainult seetõttu, et see tema enda mälestusi täis on. «Mulle on see linnaruum juba ammu väga suurt huvi pakkunud,» selgitas ta, «ja kuna ma olen elanud suurema osa oma elust Tallinnas, siis just Tallinna linnaruum. Mulle tundub, et linn, antud juhul siis Tallinn, on tervikuna tajumatu, mingis mõttes nähtamatu. Seda välise linna muundumist võib tegelikult tajuda umbes samamoodi nagu tähistaevas liikumisi – me tegelikult ei pane neid tähele. Linna muundumine on järjekindel, aga samas väga raskesti jälgitav. Linn püsib küll sellises olevikulises hetkes, aga see olevik ise on väga püsimatu.»