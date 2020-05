Kuidas teha karulauguvõiet?

Iga taime juures on välja toodud näpunäiteid kogumiseks ja kuivatamiseks ning kasulikke retsepte ja viise, kuidas taimi kõige parem hoiustada, et neis leiduvaid kasulikke aineid saaks kätte aastaringselt. Autor jagab raamatus oma aastatepikkuse töö ja hobi käigus kogutud teadmisi ja kogemusi, millest on kasu kõigil, kes igapäevaselt ravimtaimedega ei tegele, kuid tahaksid seda edaspidi teha ning looduse pakutavate kasulike ainete abil oma tervist hoida ja turgutada.