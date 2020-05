Nippe, kuidas lugedes paremini keskenduda

Peale viiruseohu on ka majanduslikke ja muid muresid, mis tekitavad tuska ja teadmatust tuleviku suhtes. Pidev ärevus sunnib iga natukese aja tagant uudiseid jälgima ja telefoni kätte võtma. Samuti on suhtlus koondunud ühismeediasse ja see nõuab tavapärasemast rohkem tähelepanu. Kui seadmed vurisevad, on väga raske hoida oma mõtteid loetu juures.

Lugemine peaks stressi leevendama ja aitama lõõgastuda. Kui see ei ole viimasel ajal hästi õnnestunud, proovi neid nippe, et oma fookus tekstil hoida.

Eralda lugemiseks kindel aeg

Planeeri oma päev ette ja jäta omale ka puhkepause, mis on mõeldud vaid lugemiseks. Kui sul on väga raske keskenduda, võid teha mitu lühemat lugemispausi, mis ei kesta kauem kui pool tundi. Pane omale äratus ja võta raamat kätte. Kui tead, et sul on vaid pool tundi aega, on sul pisut kergem oma mõtteid loetul hoida, sest sa tead, et miski ei tohiks sind sel ajal segada ja kohustusteks on oma aeg.

Eemalda kõik häirivad tegurid

See on lihtne nipp, mida sageli soovitatakse, kuid pahatihti ei viitsita nii palju vaeva näha, et seadmeid päriselt silma alt ära panna. Sotsiaalse distantseerumise ajal on see aga eriti tähtis, sest väga suur osa suhtlusest toimub seadmete vahendusel. Jäta oma arvuti, telefon ja tahvelarvuti teise tuppa ning pane uks kinni. Kui kuulad audioraamatut, siis salvesta raamat omale telefoni ja vajuta seade lennurežiimile, et sa ei hakkaks hajameelselt midagi muud vaatama. Kui võimalik, loe ruumis, kus ei ole telekat.

Kuula taustamuusikat

Taustahelid võivad samuti aidata paremini keskenduda, kuid selleks on tõesti õigeid hääli vaja. Sageli häirib keskendumist enim teiste inimeste jutt, tulgu see telekast või kõrvalseisvatelt inimestelt. Kui sa ei ole omapäi, proovi mürasummutavaid kõrvaklappe. Katseta, mis sulle enim meeldib, hästi sobivad lugemise taustaks näiteks klassikaline muusika, loodushääled või ka rahustavate äppide pakutavad taustahelid (rongisõit, pesumasin, vihmasabin jne).

Loe tuju järgi

Keskendumisraskuste korral arvesta rohkem oma hetketuju ja ära sunni end lugema raamatut, mis kuidagi peale ei lähe. Stressi ja ärevuse korral võiksid proovida midagi kergemat, kui tavaliselt oled harjunud lugema.

Proovi audioraamatuid

Kui sa ei ole kunagi varem audioraamatuid või podcast’e kuulanud, siis nüüd võiksid proovi teha. Kuulamisele keskendumine on lihtsam, kui teed sama ajal midagi füüsilist – kas jooksed, jalutad, koristad või teed käsitööd.

Kui ei lähe, jäta pooleli