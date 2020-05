Rahvusraamatukogu fuajeesse luuakse vana aja säutsumasin

Kunstnik Timo Tootsi sõnul on Digari põhjatud perioodika kogud põnev allikas, mis annab vaate erinevate ajastute igapäeva. «Millest räägiti, mida kuulutati, mis oli tavaline. Suurtest andmehulkadest põnevate kildude leidmine saab olema väljakutse. Teose tulemuseks võiks olla eksponaat, mis annab külastajale lihtsa ligipääsu teise ajastu infovoole,» sõnas Timo Toots.

Projekt on osa Rahvusraamatukogu veetavast digikultuuri teema-aastast ja selle eesmärk on luua sild kirja- ja digikultuuri vahele. Digitaalarhiivi Digar kogudest leiab tuhandeid eelmise sajandi väljaandeid ja artikleid. Vana aja säutsumasin illustreerib, milline oleks olnud eelmise sajandi esimese poole n-ö paber-Twitter, kui selline asi saanuks olla olemas.

Rahvusraamatukogu tutvustab ja avab digikultuuri teema-aasta raames oma digiteeritud kogusid. Selle osana töötab maist augustini raamatukogus ka Timo Toots (1982), kes on uue meedia kunstnik. Ta on varasemalt tegelenud arhiivide ja muuseumide kogudega nii oma kunstiteostes kui ka tellitud näituste eksponaatides. Teda huvitavad virtuaalse ning füüsilise maailma kokkupuutepunktid, nende ühisosad ning ka vastuolud, samuti ajaloo ja tänapäeva vastandamine. Tema teoseid on eksponeeritud muuseumides, galeriides ja festivalidel Euroopas, USAs ja Aasias. 2012. aastal võitis Toots oma projektiga «Memopol-2» Ars Electronica festivalil interaktiivsete kunstide grand prix.