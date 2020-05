Värbamisekspert: 10 märki, et tegu on väga hea juhiga

« Enamik juhte ja personalijuhte on mulle tunnistanud, et näevad talentide värbamise ja parimate hoidmisega suurt vaeva,» räägib uue raamatu «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» autor Ketlin Kasak.

Uus raamat räägib värbamise ja personalitöö parimatest lahendustest. «Kõigest, mida on õpetanud mulle rohkem kui 7000 isiklikult läbi viidud töövestlust ning 250 erinevat värvatud ametikohta,» ütleb autor. Raamatus olevad strateegiad aitavad värvata ja hoida parimaid inimesi.

Värbamisekspert toob raamatus välja hea juhi omadused, mida ta hindab ja peab oluliseks. Kindlasti on neid veel, seega pole tegu lõpliku nimekirjaga. Alati saab midagi lisada või ära võtta, kuid üldises plaanis on sellised omadused indikaatoriteks, kas juht on tasemel või mitte.