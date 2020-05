Hoiatusromaan täiskasvanutele, mis räägib elust ilma suminata

Romaanitegelased Tao, George ja William jutustavad oma lood vahelduvalt just nii nagu loeks paralleelmaailma, kus inimkond arenes tohutu kiirusega ja mesilased ei jõudnud lihtsalt sammu pidada ning kadusid. William teadlasena leiutas mesilastarud, mida hakkas hiljem kasutama George, kui mesilaste hävinemine hoogu hakkas võtma ja Tao elas juba maailmas, kus Kollaps oli saanud reaalsuseks, milles määrati teine inimsaatus ja saame aimu, et kuidas suudaks inimkond sel juhul tuhast tõusta. Kõik see on juhtunud seetõttu, et inimkond on isekas ja kasuahne, kus pestitsiidid, üheviljakultuurid ja globaalsed kliimamuutused viivad katastroofini, milles kannatavad lisaks loodusele ka majandus ja inimsuhted. Tsiteerides mõtet raamatust, et tõeline haritus seisneb selles, kuidas trotsida omaenese loomust, tekibki küsimuste küsimus - kas me tahame ja suudame seda?