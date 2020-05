Telekokk Jazzu kaasteeliste mälestused jõudsid raamatukaante vahele

See raamat on kokku pandud Jazzu teekaaslaste meenutustest. Tööst restoraniköögis ja sellega kaasnevast stressist ning alkoholist, aga ka lõbusatest juhtumistest räägivad avameelselt Jazzu sõbrad, õpingu- ja töökaaslased. Bändide Sundowners ja Who Cares tõusust ja hääbumisest jutustavad Jazzuga koos musitseerinud sõbrad. Jazzu barbecue-hobist ja -võistlustest pajatavad BBQ Symphony liikmed. Eemale pole jäänud ka Jazzu lähedased. Abikaasa Aile, pojad Aaron Thor ja Mattias, vend Silver ning onu Peeter toovad lugejateni teleekraanil alati säranud Jazzu koduse poole.

Ajaloolase David Vseviovi sõnul on kulinaaria kunst ja nagu kõigi kunstivaldkondade puhul on ka siin õnnestumise mõõduks tulemus. «Tulemus, mille taga on looja. Meister. Kokk, kelle tegemisi jälgides võid sa ühe hetke jooksul mõista toiduloomise olemust. Nagu oli mul võimalus seda paar korda tajuda, seistes köögis toimetava Jazzi kõrval. Kui sai kohe selgeks, et tegemist on oma alale tõeliselt andunud meistriga,» meenutab ta.