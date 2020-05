10 autorit, keda tuju tõstmiseks lugeda

Gerald Durrell

«Durrelli raamatud on täis muhedaid karaktereid ja põnevaid kohtumisi loomariigi eriliste ning üpriski kummaliste esindajatega. Kui loetud on suurepärane Korfu saare kodustest seiklustest pajatav «Minu pere ja muud loomad», saab edasi liikuda raamatuga «Linnud, loomad ja sugulased»,» kirjeldas Viiand. Durrelli raamatuid lugedes polegi nende kronoloogiline järjekord väga oluline, kuna iga raamat on omaette pärl.

Darja Dontsova

Kelle jaoks vene hing ja ühiskonna eripärad päris võõrad ei ole, selle jaoks on Dontsova raamatud eriti magusad kompud. Kuna autori vilkast sulest on jõudnud raamatuid ilmuda nagu seeni peale sooja vihma, siis võib täiesti rahuliku südamega ükskõik millisega neist algust teha, sest lugemist jätkub kauemaks.

Pööraseid krimisüžeid vürtsitab must absurdihuumor ning Dontsovale omane terane läbinägelikkus, mis inimloomuse varjuküljed lugejale lahti koorib ja «musta pesuna» avalikult üles riputab. «Dontsova teosed on Raamatuvahetuse ühed populaarsemad – neid antakse ikka kasutajalt kasutajale edasi, et seejärel saaks ka ise uusi teoseid tellida,» kirjeldas Viiand tarbijate harjumusi.

Terry Pratchett

«Müts maha Pratchetti raamatute tõlkijate ees. See töö peab olema tehtud südame ja armastusega, sest vastasel juhul tabab tema tegijat varane halliksminemine,» kiidab Raamatuvahetuse sisujuht. Pratchetti huumorimeel, lobe keeletunnetus ning ainulaadne lugude jutustamise stiil tegid temast juba eluajal kõrgelt hinnatud fantaasiakirjaniku ning Kettamaailm ja tema asukate tegemised ei ole ajaga kaotanud grammigi oma nauditavusest.

Nora Roberts

Nora Robertsi näol tundub tegemist olevat autoriga, kelle jaoks on kirjutamine sama loomulik tegevus kui hingamine. Viiandi sõnul on just hämmastav, et kuigi Robertsilt on ilmunud üle mitmesaja raamatu, siis sellise jõudluse juures ei tee ta neist ühegi puhul mingitki allahindlust kvaliteedis. Kui paljudele romantikažanri kirjanikele heidetakse ette pinnapealsust ja rõhumist intiimstseenide puhul mõneti ka labasusele, siis Robertsi raamatud on seevastu põhjaliku ülesehitusega, detailirikkad ning magusvalusalt tundelised.

Douglas Adams

«Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas» teeb ulmefantastika kultusteosena otsa lahti ja viib lugeja veidrale Monthy Pythonilikule kosmosereisile, kus ka pealtnäha lihtsatele olukordadele on olemas keerukad selgitused ja vastupidi. «Tsitaate tema raamatust võib leida T-särkidelt, kruusidelt, märkmikelt, raamitud motivatsioonipostritelt kui ka rätikutelt. Miks just viimastelt, seda loe juba raamatust endast,» soovitas Viiand.

M. C. Beaton

Beaton on loonud kaks suurepärast «õdusat» krimisarja. Esimese peategelaseks on šoti politseikonstaabel noorhärra Hamish McBeth ja teises tegutseb südikas ning süüdimatult enesekeskne proua Agatha Raisin.

«Lisaks omapärastele karakteritele saab nendes raamatutes taustaks nautida Šoti mägismaa karmi, kuid kaunist loodust ja tõeliste inglise väikekülakestega asustatud Cotswoldsi šarmantset piirkonda,» lisas Viiand.

P. G. Wodehouse