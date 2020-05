Kas teadsid, et «Tuulest viidud» ettevalmistustööd kestsid ligi kümme aastat?

Armastusromaan «Tuulest viidud» on sobilik lugemiseks alates lootusetust romantikust kuni ajaloohuviliseni välja. Ehk siis kohe kindlasti kõigile, sest selle sisu jutustab voolava ja aegumatu loo läbi ajalooliste sündmuste, inimhinge sügavuses pulbitsevate tunnete ning suhete armukolmnurkade.

Lugedes end teise dimensiooni

Kas teadsid, et enne menuki kirjutamist tegi raamatu autor Mitchell ulatusliku uurimistöö, rääkides nii kodusõjas osalenutega kui ka uurides perekonna elulisi mälestusi? Raamatus detailirohked ja sündmusi hästi edasi andvad read näitavad, et teose «Tuulest viidud»"ettevalmistustööd kestsid ligi kümme aastat. Ilmselt seetõttu on lugejal kerge lennata teise dimensiooni ja rännata kui ajamasinaga otse sündmuste keerisesse.

«Sa oled sama julge ja võitmatu hing nagu Scarlett O’Hara»

Jah, see on nii mõnegi naise unistuste kompliment! Raamatu peategelane Scarlett O'Hara on tõestus sellest, et õrnem pool ehk naine pole tänu oma enesekindlusele ja töökusele selles karmis maailmas sugugi mitte nõrkuse märgiks, vastupidi. Olenemata erinevatest inimlikest ja ehedatest iseloomujoontest, mis tema soontes voolasid, kasvas sellest ärahellitatud noorukist tugev isiksus. Ilusa, rikka ja moodsa noore Scarleti armuloos olevad konfliktid ja intriigid toovad esile inimsuhete võimaliku keerukuse ja annavad vihjeid, kuidas selle kõigega toime tulla kui kodusõda ei toimu mitte ainult enda sees, vaid ümber kõigi eludes. Scarlett armastab, kaotab ja elab Ameerikas Georgia osariigis Ameerika kodusõja ajal (1861-1865). Kui on veel sõjale eelnev rahulik ning rõõmus aeg, siis kõik teost läbivad jututeemad keerlevad ühe olulise peo ümber, mis toimub Twelve Oaksis.

Arm ehk haav, halastus ja armastus

Mida peabki tegema naine, kes on harjunud oma tahtmist saama, kui kuulujutt, et tema armastatu paneb leivad ühte kappi tema nõo Melaniega, vastabki tõele? Selle kõige juures paistab välja äärmiselt eluline peategelase avastus, kui ta mõistab, et on hetke ajel oma unelmais juba varem valmis õmmeldud rüü selga pannud inimesele, kellele see ehk ei sobigi ja enda õnnetuseks jumaldas seda siiski. Scarlett oma murtud südame tõttu tõrjus kõigi teiste austajate pilke ajani, mil otsustas lootuses Ashleyt, tema kiindumuse sihtmärki, armukadedaks teha. Ta abiellubki, kuid sõja lõppedes kaotab mehe kopsupõletiku tagajärjel. Alanud kodusõda põhja- ja lõunaosariikide vahel ei peetud alguses kuigi tõsiseks, aga siiski kujunes see ootamatult halastamatuks, nagu peategelase armastuse keerdkäigud ise.

Lootus jääb alati

Isegi kui mälestused kummitavad, siis oldud aegu tagasi ei saa – see on tõde, mis on kumanud läbi meie kõigi elude ühel või teisel moel. Seda kirjeldav paeluvalt dramaatiline romaan kiindumusest, kaotamisest, rahvuse lõhenemisest ja inimeste muutumisest laseb end põimida isepäise ja imeilusa Scarlett O'Hara ja rabava õnneküti Rhett Butleri armastuslooga.

Sa hoiad käes raamatut, mis tervikuna annab edasi Rhetti mõtet, kui tujukas võib olla naine ja et peaksid end laskma suudelda ning seda tihti, sellel, kes teab kuidas seda teha. See võtab hinge lahti iga lugeja ees.