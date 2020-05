Mida teha, kui sulle öeldakse ei? Joel Juht õpetab võitlema ei-vastusega

Joel Juhti teatakse peamiselt kui tantsijat ja koreograafi ning Eesti esimese tänavatantsukooli JJ-Street Dance Company loojat. Raamatus «Joel Juht. Võitlus EI-vastusega» jutustab ta, kuidas sport on õpetanud talle distsipliini, kuidas uute eesmärkide ja raskuste ületamine on andnud jõudu ja motivatsiooni, et panustada oma aega juhtimisse ja noorte arendamisse. See on raamat eneseusust ja võitlustest ei-vastustega.