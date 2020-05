Illimar Pilt: eestlaste tüüpilisemad poosid, mida kasutatakse, on misjonär ja «tavaline Eesti naise poos»

Edasised sündmused arenesid omasoodu. Eks see esimene kord ole meil paljudel meeles ja on ta minulgi, kuid see las jääda minu teada. Korraliku mürgli järel lubas armuline preili mul duši alla minna. Peale värskendavat pesu pühkisin peegliklaas udust puhtaks. Uurisin, kas sealt vaatab mulle nüüd vastu üks tõsine macho-mees. Olin minagi nüüd ju ametlikult täismeeste ridades. Noup.

Peeglist vaatas vastu ikka sama täiesti tavaline silelõugne tattnina, kellel kolm hädist udusulis rinnakarva meenutasid midagi mehe sarnast. Poisike mis poisike. Seda enam imestasin, kuidas pagan mul nõnda joppas, et selline naine otsustas minuga sääraseid asju ajada?? Hiljem sain teada, et sõprade käsi oli selles sündmuste jadas mängus. Ja polnud ma esimene poisike, kes selles korteris oma süütusest kõva pauguga lahti sai.

***

Tollel hetkel ma ennast rohkem mehena ei tundnud, küll aga oli minu jaoks täiesti uus maailm avanenud. Tüdrukutega suhtlemine läks nüüdsest tunduvalt julgemaks. Mõningad aastad hiljem sain läbi konstruktiivsete tagasidede aru, kui tänulik ma sellele üheõhtusele intensiivkoolitusele olin. Ma olen alati seda meelt olnud, et gramm praktikat kaalub rohkem kui tonn teooriat. Kindlasti ei saanud minust üleöö kõva seksiguru või piiramatute oskustega tantravana. Kuid olin omadega paremas seisus kui mõni minuealine saatusekaaslane.

Mida ma sealt korterist kaasa võtsin, oli suhtlemisoskus magamistoas. Sellest peab lihtsalt kirjutama, sest see on nii paganama vajalik. Kuidagi on kombeks saanud, et eestlased üldiselt ajavad suhtes üsna olulist seksiasja vaikselt teki all nahistades. Tüüpilisemad poosid, mida kasutatakse, on misjonär ja «tavaline Eesti naise poos».

Need, kes ei tea kuidas misjonär käib, pole arvatavasti veel paarisuhtega mesinädalatest kaugemale jõudnud. Tüüpilist Eesti naise poosi tutvustati kunagi kultussarjas «Maie ja Valdur». Maie käest küsiti, mis ta lemmikpoos on? Ta küsis, et mis mõttes lemmik. Ainult üks ongi ju. «Tüüpiline Eesti naise poos!» Uuriti, kuidas see käib. Tema keeravat Valdurile selja ja tal on jumala kama kaks, mis poosis see Valdur seal taga rahmeldab.

Väike omavaheline suhtlus aitaks asjale kõvasti kaasa, et mõlemal poolel oleks tore. Klapp voodis võib palju paremaks minna. Võib juhtuda, et proua kroonilised peavalud jäävad minevikuhõlma ja magamistuba saab uue pühamu tiitli. Nõndaviisi on võimalik varakult välja selgitada, kas sinu huvid paarilisega üldse klapivad ja kas mõistate üksteist ühtemoodi. Näiteks võib juhtuda järgmine olukord. Teed naisele ettepaneku õhtune programm «eriliseks» teha. Näed, kuidas kaasal silmad särama löövad. Järgmisel momendil, käed voodi külge seotud, suutropp suus, vaatad, kuidas naine, loomastunud pilk peas, kurjakuulutavalt Vileda harjavart kookosõliga poleerib.