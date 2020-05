Juhid raamatust «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?»: värbamine Ketlin Kasaki juhiste järgi toimib suurepäraselt

Dmitri Reeva, AS Norma tootmisjuht:

«Tegemist on detailse ja mahuka juhendiga, mis sisaldab nii teooriat kui ka päriselulisi praktilisi näiteid. Tänu mitmekesisusele on raamat heaks spikriks nii juhile kui ettevõtjale personalitöö ja värbamise valdkonnas, vastates mitmetele olulistele miks- küsimustele. Avastasin raamatust endale nii mõnedki uued vihjed ja nõuanded, kuidas töötada personaliga, mismoodi nendega edukalt suhelda ja kuidas hoida parimaid töötajaid.

Raamat laiendab kahtlemata silmaringi, toetab kasvust huvitatud organisatsioonide arengut ning aitab noortel personalispetsialistidel efektiivsemalt tundma õppida nii ettevõtet kui kollektiivi. Organisatsioonid peavad juba täna valmistuma, sest värbamisprotsess on kindlasti muutumas. Ma ootan huviga, milline näeb see välja ühe, viie ja kümne aasta pärast.

Kindlasti soovitan lugeda Ketlini esimest raamatut, mis on tugev ja unikaalne jalajälg Eesti HR-maastikul!»

Janek Sirg, Hansavest OÜ asutaja ja omanik:

«Tavaliselt loeme USA gurude raamatuid ja tellime kuulsate välismaa koolitajate kursusi, kuid hea, et lõpuks on ka eestlase poolt kirjutatud väärt infoga teos. Meie enda vaatevinklist kirjutatud tehnikad on kindlasti siinses ühiskonnas sobilikumad kui Ameerika lähenemised.

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

Hansavest on HR Solutioniga koostööd teinud juba mõnda aega ja tore oli raamatut lugedes tõdeda, et Ketlin pole ainult teoreetik, vaid tugev praktik. Teisisõnu teeb Ketlin ise täpselt neid asju, mida raamatus kirjutab ja soovitab.

Kui tegevjuht või keskastmejuht raamatus välja toodud nõuandeid ellu viima hakkab, siis lähevad kindlasti organisatsioonis asjad paremaks. Samas leian mina, et tulemuslikum, lihtsam ja tõhusam on võtta Ketlin appi. Ettevõttes on tootmine ja müük prioriteedid, samal ajal vajavad ka inimsuhted tähelepanu. Arukam ja kergem on teha eos õigeid otsuseid, kui pärast hakata kaost likvideerima.»

Maarit Vabrit-Raadla, SinuLab tarkvara arendusjuht ja töötajakogemuse disainer:

«Ketlin tunneb värbamist läbi ja lõhki ning käesolev raamat on kindlasti heaks ja abistavaks materjaliks alustavale ettevõtjale või algajale personalispetsialistile. Raamatus on värbamise teema väga põhjalikult ja lihtsas keeles lahti seletatud, mis muudab sellest hea infoallika vähekogenud ettevõtjale. Asjalik, sisukas ja tugeva värbamise kompetentsiga.»

Olavi Ruhno, WOW Events partner ja tegevjuht:

«Tegemist pole kerge ajaviiteromaani ega populaarteadusliku üllitisega, mida kaminapaistel lugeda. Ketlin kirjutab otse ja ausalt, midagi ilustamata.

See raamat sobib inimestele, kes tegelikult ka on valmis vastu võtma uusi mõtteid ning valmis oma tegemistes korrektuure sisse viima. Sellisele lugejale on see väga hea õppevahend ning inspiratsiooniallikas enda ja organisatsiooni käitumismudelite muutmiseks.»

Toomas Kütt, Business Freedom Solutions tegevjuht:

«Raamat annab väga praktilisi nõuandeid edukaks värbamiseks turbulentsetel aegadel, mil ühel hetkel on töötuse määr sajandi madalaim, teisel hetkel on saabumas sajandi suurim majanduskriis koos erakordses mahus rahatrüki ja suurte koondamistega. Keeruline aeg nõuab kaljukindlaid printsiipe ja nutikaid strateegiaid, millele toetuda igal ajal. Ketlin Kasaku soovitusi saab usaldada, sest ta on Eesti suurettevõtetega töötades korduvalt tõestanud, et tema uuenduslik lähenemine toimib väga hästi ka keerulistel aegadel.

Hämmastav on kiirus, millega Ketlin tulemusi saavutab ning vilumus, kuidas ta suunab juhid ja personaliosakonna efektiivselt koostööd tegema. See raamat on soovituslik lugemine igale juhile, personalijuhile ja äriomanikule.

P.S. Ketlini tegemistel tasub kindlasti silm peal hoida, sest sirgumas on Eesti HR-valdkonna uue põlvkonna üks liidritest.»

Raul Sisa, Jah, kallis restorani omanik ja juhataja:

«Raamatu ülesehitus on lihtne ning hiljem on kerge õiget kohta või teemat meeldetuletuseks üles leida. Lisaks meeldib mulle ka sõnakasutus - polnud keerulisi sõnu ja terminoloogiat, tänu millele on raamat arusaadav ja ladusalt loetav.

Suuremates organisatsioonides või ettevõtetes, kes tegelevad tihemini värbamisega, peaks see raamat kindlasti kohustusliku lektüüri hulgas olema, sest lisaks huvitavale lugemisele on see ka konkreetne käsiraamat ja õpik.