Kuidas endas motivatsiooni sütitada?

Raamatus «Motivatsioonimanifest» toob autor lugejani üheksa lähtepunkti, millest alustada, kui tundub, et rühid läbi elu, suutmata seda õieti nautida.

Loe raamatust sütitava katkendit.

Kuidas motivatsiooni sütitada?

Psühholoogilises mõttes tekib motivatsioon ambitsiooni ja lootuse energiast. Ambitsioon on valik olla, omada, teha ja kogeda elus midagi võimsamat.

Kohe kui me enda jaoks midagi paremat soovime, tekib meis motivatsioon. Kas me tahame paremat töökohta? Paremat kodu? Paremat abielu? Paremat elu? Nendest soovidest sünnib energia – mida suurem on soov, seda suuremat motivatsiooni me alguses saame.

Küsimused aitavad ambitsioone tekitada

Me peame enda sisse vaatama ja küsima: «Kuidas ma ennast tunda tahan? Mida see või teine eesmärk mulle tähendab? Mida ma soovin õppida või millesse panustada? Millisest uuest seiklusest ma unistan? Milline suurejooneline ettevõtmine või tulemus tekitaks minus rahuldust ja innustaks mind igal hommikul voodist välja astuma?» Sellised küsimused aitavad ambitsioone tekitada ja selle kaudu ka motivatsiooni üles kütta.

See kõik on väga lihtne:

Mõeldes sügavalt kõrgemate eesmärkide peale, kutsume me ennast üles nende poole püüdlema.

Ja see pole veel kõik. Paljud inimesed tahavad enda jaoks midagi paremat – nende ambitsioon on täiesti elus ja terve -, kuid vaatamata sellele pole nad motiveeritud. Miks? Sest vaatamata lootusele, et midagi muutub, ei usu nad, et see võiks juhtuda, või et nemad suudavad seda täide viia. Neil on puudu eneseusaldusest – nad ei usu, et nende unistused on võimalikud ja nad suudavad need saavutada. Kujutage ette näitlejat, kes ei kandideeri ühtegi rolli – ta tahab näitleja olla, kuid ei usu sellesse, et on võimeline seda saavutama.

Eneseusaldus muudab lootuse motivatsiooniks

Kui meil pole küllaldaselt motivatsiooni, siis me sageli ei eeldagi, et me jõuame oma eesmärgini. Aga kui me sellesse ei usu, siis teame, et me ei suuda seda saavutada, nii et me isegi ei püüa seda teha. Seega on eneseusaldus see, mis muudab lootuse motivatsiooniks. Kui me oleme lootusrikkad, ent ei tunne ennast motiveerituna, siis tuleb meil veidi rohkem endasse uskuda ja öelda: «Ma oletan, et see juhtub kõigele vaatamata, sest ma usun endasse ja tean, et suudan õppida, areneda ja päev päeva järel oma eesmärkide poole püüelda. Aja jooksul suudan ma unistused teoks teha, sest usun enda võimesse õppida, tööd teha, abi otsida ja endale kindlaks jääda.» Sellise ootuse põhjal loob meie mõistus uskumusi ja käitumismustreid, mida on vaja selleks, et meie ambitsioonid tõeks saaksid.

Mis meie ellu kõige rohkem rõõmu ja rahuldust tooks?