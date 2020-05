Eesti koondise visuaalne identiteet pääses tuntud raamatusse

Rick Banks avaldas järje 2013. aastal ilmunud populaarsele raamatule «Football Type» ning uues teoses on tähelepanu all tüpograafia jalgpallis, iseäranis keskendutakse särkidel ilutsevatele nimedele ja numbritele.

Raamatus on auväärsel kohal välja toodud ka Eesti koondise vormidel ilutsev font. Eesti Jalgpalli Liidu logo ja särkidel oleva kirjatüübi autoriks on Mart Anderson, kes lõi fondi spetsiaalselt Eesti jalgpallikoondise jaoks 2012. aastal. Koondise tüpograafia on inspiratsiooni saanud «Kalevipoja» eeposest ning kirjas segunevad Eesti raidkirja traditsioonid ja uudsed vormid. Kiri mõjub lihtsalt, kuid see sisaldab endas hoolikalt mõõdetud geomeetriat ning kõiki tähti saadab suurem süsteem.