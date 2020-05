Aigi Viira «Joel Juht. Võitlus ei-vastustega». FOTO: Helios

Kas teadsid, et telekanali Kanal 2 saate «Oled jätnud jälje» üheks kangelaseks oli JJ-Street Tantsukooli asutajana Joel Juht, kelle kohta võib julgelt öelda — mõni inimene sünnib siia ilma, sest tal on mingi kõrgem eesmärk? Joel teab oma missiooni ja ta ei annagi alla, ükskõik, mis ka ei juhtuks. Läbi viie noore naise traagiliste lugude koorus saates välja Joeli tegelik suurus ja olulisus mitmesaja noore inimese elus. See inimene ei ole jätnud mitte ainult sügavat jälge paljude teiste eluteele, vaid ta on päästnud ka nii mõnegi noore inimese elu.

Loe raamatust katkendit, mis räägib tänavatantsust.

Tänavatants – aga mis see veel on?

Ütled «tänavatants», mõtled Joel Juht. Ütled Joel Juht, mõtled JJ ning JJ-Street tantsukool. Lihtne. Ingliskeelses maailmas streetdance, eestikeelses nurgakeses tänavatants.

«Tänavakultuur koosneb tegelikult neljast osast: räppimine, breiktants, DJ ehk muusika miksimine ja grafiti,» loetleb Joel. «Need on neli elementi, mille ümber tänavakultuur keerleb. Hiphopi- ehk tänavakultuur tugevnes aastal 1990. Tegelikult on tänavakultuur väga palju mõjutusi saanud suurlinnade kuritegelikust poolest. Aga kui me räägime Eestist, siis siin pole kunagi saadud tänavakultuuri elemente kokku. Grafitikunstnikud on kuskil omaette nurgas, räpparid omaette nurgas, tantsijad on omaette nurgas ja DJd samamoodi. Nad ei saa neljakesi kokku.» Põgusaid kohtumisi siiski on. Joel ütleb, et tavaliselt kohtuvad omavahel DJ ja räppar ning DJ ja tantsija, kuid grafiti ei puutu sellega kokku. «Värvimiseks ju otseselt muusikat vaja ei ole, siduvuspunkt on puudu. Neid elemente on olnud väga raske kokku viia,» muigab Joel. «Tegelikult peaks tänavakultuuri osad üksteisele toetuma, sest kõik on omaette indiviidid. Aga kui keegi saab Eestis räpparina tuule tiibadesse, siis naljalt enam samast uksest tagasi ei tulda. Räpitakse töötasandil, aga unustatakse kultuuriline taust ära.»

Joeli sõnul peale räpparite ja tantsijate tänavakultuuris eriti palju suunanäitajaid Eestis polegi. «Kui mul oleks vanasti olnud valida, kellele tausta tantsida, siis ma oleksin valinud räppari, mitte poleks kuskil Eurovisioonil redutanud,» ütleb ta.

Ka Eesti sai 1990. aastate alguses tänavakultuurist maigu suhu. Esiotsa oli pilt tumedapoolne. Isegi väga. Üks Joeli mõjutajatest oli grafitikunstnik Bach Babach, kes 1990. aastate alguses käis oma tiimiga Tartus hooneid kirjamas. Ning Illusiooni klubis, kuhu hiphopihuvilised kogunesid. Joel oli toona alaealine, kes klubitaja mõõtu välja ei andnud. Kahel korral ta ometigi peole pääses.