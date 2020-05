Põnevust argipäevadesse: 6 lasteraamatu soovitust, mis viivad sind seiklusele

Reeli Reinaus «Morten, Emilie ja kadunud maailmad» FOTO: Kirjastus Päike ja Pilv

Reeli Reinaus

Illustreerinud Marja-Liisa Plats

Kirjastus Päike ja Pilv

2020

Peale vanavanemate surma on Morten sunnitud elama vägivaldse alkohoolikust onuga üksikus metsatalus soo serval. Tema ema töötab samal ajal Soomes koristajana, et koguda raha korteri sissemaksuks. Oma isast ei tea poiss midagi. Mortenil aitab eluga toime tulla võimalus soosaarele põgeneda ja seal kaameraga loodusest pilte teha. Ühel sellisel retkel kohtab poiss kummalist tüdrukut, keda ta külas varem näinud pole. Emilie on kahvatu, räägib imelikult ja ei tundu paljudest asjadest midagi teadvat. Kuigi Mortenil on temaga hea ja kerge rääkida, tahab poiss siiski lahendada saladuse – kes see müstiline tüdruk tegelikult on.

***

Ilmar Tomusk «Linnutee südames». FOTO: Tammerraamat

Ilmar Tomusk

Illustreerinud Hillar Mets

Kirjastus Tammerraamat

2020

Ajarändurite sarja avaraamatus «Algaja ajaränduri seiklused» (2016) saime tuttavaks kaheksandas klassis õppivate Anette ja Mariliisiga. Tüdrukute arvates olid nii nende klassikaaslased kui õppimine nõme, eriti vihkasid nad füüsikatunde. Kui nad aga ühel päeval nägid kummalist õnnetust, pani see neid ootamatult füüsika vastu huvi tundma. Varsti said tüdrukutest ajarändurid, keda aeg ja ruum ei takistanud.

Sarja viiendas osas on noored sattunud aastasse 3874, mil koolis õpetatakse, et Maa on lapik ja seisab elevantide seljas. Igaühte, kes julgeb õpetatus kahelda, tabavad karistused. Nõnda tulebki noortel välja mõelda, kuidas kiiremas korras tavailma tagasi saada. Õnneks on noored nutikad ning üht-teist füüsikatundides omandatust on ka kõrva taha jäänud.

***

Nat Amoore «Koolihoovi miljonäri saladused». FOTO: Kirjastus Eesti Raamat

Nat Amoore

Tõlkinud Hels Kure

Kirjastus Eesti Raamat

2020

Mida teeksid sina, kui leiaksid oma hoovist spordikotitäie raha? Kas sa teataksid sellest kellelegi, kulutaksid enda peale või aitaksid neid, kel näikse seda rohkem vaja olevat?

Tess näeb, kuidas kahtlane naabermaja mees peidab nende hoovi koti. Leidnud sealt hulga sularaha, otsustab tüdruk rääkida sellest ainult oma parimale sõbrale Tobyle. On ju ema pidevalt tööl ja ega isalgi nooremate õdede-vendade eest hoolitsedes tüdruku kuulamiseks aega üle jää. Toby keelitab küll Tessi kohe täiskasvanuile rääkima, kuid särtsakal ja ettevõtlikul Tessil õnnestub ta ümber veenda. Nimelt on poisi suureks kireks heategevuseks annetamine, mida tüdruk lubab teha. Peagi selgub, et miljoni dollari kulutamine polegi lastel kuigi lihtne, ning see toob kaasa üha uusi salatsemisi ja valetamisi. Lõpuks on Toby ja Tess mässinud end sekeldustesse, millest väljapääsu enam ei paistagi.

***

Bobbie Peers «Kaoseparalüsaator». FOTO: Helios

Bobbie Peers

Tõlkinud Annika Kupits

Kirjastus Helios

2020

William Wentoni sarja viiendas osas tuleb koodimurdjast noormehel ületada suurimad raskused kui kunagi varem. Libateabe Keskuses toimuvad kummalised lood, mida William selgitada ei suuda, ning näib, et uued vahibotid on võimu enda kätte saanud. Teades, et vaid koodipüramiidiga abiga suudab ta kavala ja kurja Abraham Talley peatada, otsustab William selle kaasa võtta ja põgeneda. Hea, et tal on sel raskel teekonnal abiks usaldusväärsed sõbrad, kellele võib alati kindel olla.

Norra menusarjas on varem ilmunud «Lüriidiumivaras», «Krüptoportaal», «Orbulaatoriagent» ja «Maailmalõpugeneraator».

***

Jørn Lier Horst «Kuldse kella mõistatus». FOTO: Kirjastus Varrak

Jørn Lier Horst

Tõlkinud Eha Vain

Kirjastus Varrak

2020

Maineka norra krimikirjaniku noortesarja Clue uues osas tuleb Cecilial, Leol ja Unel ning koer Egonil lahendada kuldse kella mõistatus. Kuigi politsei on Oslo suurima kullasepapoe röövijad kätte saanud, on siiski tabamata suurem osa röövsaagist, kuldne kell sealhulgas. Noored asuvad asja uurima, kuna pansionaadil, mida tüdruku isa peab, näikse olevat kuriteoga seos. Enne aga kui põhjused selginevad, on sõbrad sattunud ise tagaaetava rolli.

Sarja esimene osa «Salamandri mõistatus» ilmus mullu.

***

Emma Karinsdotter «Tuhande tähe saar». FOTO: Kirjastus Varrak

Emma Karinsdotter

Tõlkinud Kadri Papp

Kirjastus Varrak

2020

11-aastane Tigris on elanud kogu elu depressiooni all kannatava isaga kahekesi, tema ema on surnud. Kui halvenenud majanduslike olude tõttu tuleb neil väiksemasse korterisse kolida, leiab tüdruk salapärase kasti, mille peale on kirjutatud ema nimi. Pugenud kasti ja jäänud seal magama, ärkab tüdruk hoopis teises maailmas – Tuhande Tähe saarel. Siin ootavad ees seiklused, mida ta uneski näinud pole. Ehk selgub ka see, mis kast see on ja milline on selle seos emaga?