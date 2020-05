Ingrid Velbaum-Staub soovitab täiesti isemoodi nordic noir'i

«Mis on aeg?» küsib Peter Høeg romaani «Piiri peal» päris alguses. Teatud moel haakub see teos Mari Rebase soovitatud romaaniga «Harry Augusti esimesed viisteist elu». Lineaarsel ajateljel toimuvate korduvate sündmustega tegeleb ka «Piiri peal» minategelane Peter, ehkki see pole elude kordumine, vaid lihtsalt ühe erakooli tunniplaan. Miski paneb Peterit ja tema kooliõde Katarinat kahtlustama, et selle taga on mingi suurem plaan, et ajaga manipuleeritakse ja samaaegselt manipuleeritakse ka lastega. Taani heaoluriigil on Høegi teostes alati oma sünge külg, nii ka siin. Põrgutee on sillutatud heade kavatsustega – koolidirektor Biehlil on projekt, mille abil loodab ta integreerida kõik õpilased, hoolimata nende taustast ja vaimsetest võimetest ühtsesse koolisüsteemi. Aitamisest saab aga pidev järelevalve ja suunamisest karistamine, ka füüsiline. Erinevalt teistest Høegi romaanidest (nt «Preili Smilla lumetaju», «Susani efekt»), kus tegelastel on lausa Marveli koomiksitega võrreldavad supervõimed, on Peter ja Katarina suhteliselt tavalised kooliõpilased, traagilise saatusega küll ja ehk keskmisest nutikamadki, aga igati usutavad. Aga kas nad suudavad selgitada aja olemust ja selle võimu inimeste üle? Lootust ja võimetust on timmitud sellises vahekorras, et lootus jääb murdosa võrra peale