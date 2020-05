Tallinna Keskraamatukogu taastab esialgu põhiteenused piiratud mahus

Lugejate poolt väga oodatud paberraamatute koju laenamise võimalus taastatakse alates 18. maist nendes osakondades ja haruraamatukogudes, mille ruumid võimaldavad teenust ohutult pakkuda. Teavikute kojulaenutus toimub ettetellimise teel ja inimkontaktivabalt. Ette tellida on teavikuid võimalik alates teenuse taastamise päevast. Lugejail palutakse raamatukogu külastamisel järgida kõiki kehtestatud ohutusreegleid ja piiranguid. Raamatukogu tagab kohapeal desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Raamatute tagastamisega kiirustada ei ole vaja, kuna raamatukogu pikendab lugejate käes olevate teavikute tagastustähtajad ka peale eriolukorra lõppemist. Alates järgmisest nädalast, 11. maist saab juba siiski kindlatel kellaaegadel kõigisse Tallinna Keskraamatukogu osakondadesse ja haruraamatukogudesse laenatud teavikuid tagastada. Seda võimalust palub raamatukogu kasutada juhul, kui see on hädavajalik, nt seisab juba lähiajal ees maakoju puhkusele minek.

Alates 18. maist on võõrkeelse kirjanduse osakonnas ja mõnedes haruraamatukogudes võimalik kasutada arvutit, broneerides selleks eelnevalt aja. Võimalus on loodud hädavajaduse puhuks (nt riigi e-teenuste kasutamine, maksete tegemine) ning arvutiseansi pikkus on piiratud.