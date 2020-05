«Väikese nurgapoe» autor Nicola May: mul on väga hea meel, et mu raamatut Eestis hinnatakse

Kuidas on koroonakriis teie tööd viimasel ajal muutnud? Kas nüüd on ka kirjutamiseks rohkem aega?

Mul peaks olema kirjutamiseks rohkem aega, aga ma muudkui küpsetan kooke! Ma olen ka ise palju rohkem lugenud, et meid ümbritseva eest peitu pugeda.

Kuidas teil tekkis idee «Väikese nurgapoe» jaoks? Kas seal on seoseid ka teie oma eluga?

Minu isa oli kunstnik ja ta maalis pildi kohalikust nurgapoest, kus ma lapsena käisin. Ta kinkis selle maali mulle ja seda nähes tekkis mul mõte kirjutada lugu nurgapoe ümber. Ma mõtlesin, et kui loo keskmes on poeke mereäärses paigas, kus me perega koos suvel puhkamas käisime, siis on see minu jaoks veelgi maagilisem.

«Väike nurgapood» on triloogia esimene osa. Mis juhtub peategelase Rosaga järgmises kahes raamatus?

Teine raamat on «Meet me in Cockleberry Bay» (Kohtume Cockleberry Bays – toim): tundub, et Rosa Smithil on olemas kõik, mida võib ihaldada, kuid lastekodulapsena on ta vaimne heaolu häiritud. Kui abikaasa jätab ta maha, jõuab Rosa oma elus madalseisu. Habras naine on sunnitud silmitsi seisma oma hirmude, sõltuvuse ja armukadedusega, et uuesti jalgele tõusta. See on taas üks tempokas ja südantsoojendav lugemine, kus on tegu päris probleemide ja sügavate tunnetega.

Kolmas raamat on «The Gift of Cockleberry Bay» (Cockleberry Bay kingitus – toim): Rosa juhib edukalt Cockleberry kohvikut ja tunneb, et on aeg päranduseks saadud nurgapoest lahti lasta. Tema heategija jättis aga päranduse tingimusega, et poodi ei saa müüa ning see tuleb üle anda vaid inimesele, kes seda tõesti väärib. Rosa on segaduses. Kuidas teha nii rasket otsust? Ja kas ta valib õigesti? Kui uudis pääseb välja, saabuvad Cockleberry Baysse ebausaldusväärsed võõrad, kelle motiivid on kahtlased. Rosa perekonna kohta selgub veelgi saladusi ning alguse saavad ootamatud ja elumuutvad sündmused.