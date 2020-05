Raamatusoovitus juhtidele: kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?

Ketlin Kasak «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» FOTO: Raamat

«Enamik juhte ja personalijuhte on mulle tunnistanud, et näevad talentide värbamise ja parimate hoidmisega suurt vaeva,» räägib uue «Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?» raamatu autor Ketlin Kasak. Tema uus raamat räägib värbamise ja personalitöö parimatest lahendustest. «Kõigest, mida on õpetanud mulle rohkem kui 7000 isiklikult läbi viidud töövestlust ning 250 erinevat värvatud ametikohta,» ütleb autor. Raamatus olevad strateegiad aitavad värvata ja hoida parimaid inimesi.

Su tugevus on su inimestes!

Iga ettevõtte südameks on tema töötajad. Pole midagi edukamat kui ettevõte, kus töötavad inimesed on oma ala spetsialistid ning teevad oma tööd põhjalikult. Kuidas neid aga leida?

Raamatus käsitleb autor põhjalikult enamlevinuid küsimusi, mida nii suur- kui väikeettevõtjad temalt aastate jooksul pidevalt küsinud. «Pidevalt korduma hakanud või sarnaselt püstitatud küsimused ja värbamisalased probleemkohad on raamatus põhjalikult lahti seletatud, muutes kogu värbamise ja olemasolevate inimeste hoidmise efektiivsemaks nii omanikule, tegev- või personalijuhile,» räägib Kasak, miks oli vajalik see info raamatukaante vahele saada, et värbajad saaksid sellest õppida.

Mida ütlevad teised?

«Ketlin Kasak on kokku kirjutanud hindamatu väärtusega raamatu. Tänu kogemustele teab Ketlin täpselt, milliste protsesside ja tegevustega peaksid juhid arvestama kõiges, mis puudutab organisatsiooni kõige kallimat vara – töötajaid», ütleb May-Liis Musting, SEB panga Balti riikide personaliosakonna juhataja.

«Tegemist on detailse ja mahuka juhendiga, mis sisaldab nii teooriat kui ka päriselulisi praktilisi näiteid. Tänu mitmekesisusele on raamat heaks spikriks nii juhile kui ettevõtjale personalitöö ja värbamise valdkonnas, vastates mitmetele olulistele miks-küsimustele,» kommenteerib Dmitri Reeva, AS Norma Komponentide divisjoni tootmisdirektor.