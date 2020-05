Külma ja vihmase ilmaga ei ole midagi mõnusamat sellest, kui saab end kuuma teetassiga pehme fliisteki sisse kerra tõmmata ja põneva raamatu kätte võtta. Kui sa ei ole enda jaoks seda võlu veel avastanud või vajad lisaveen,ist, miks just lugemisega aega sisustada, siis siin on sulle mõned näited, kuidas see su elu paremaks teeb.

Lugemine annab sulle koha, kuhu peitu pageda, kui su oma elu on liiga stressirohke, masendav või lihtsalt igav. Olgem ausad, nii mõnegi võib see mõnus ajaviide päästa alkoholi ja mõnuainete küüsist. Võta raamat kätte, sukeldu fantaasiamaailma, mõtle raamatutegelase mõtteid ja jäta enda mured kõrvale. Lugemine ei nõua raha, tulemus on kohene ja kergesti kättesaadav vaat et igal pool, kuhu satud.

Lugemine viib sind huvitavasse seltskonda. Kui tunned end üksildasena, sul on raske leida mõttekaaslaseid, siis raamatusõprade seast on neid lihtne leida. Otsi omale raamatuklubi või võta osa veebis toimuvatest vestlusringidest, kus arutatakse sulle huvitavate teoste üle.

Lugedes võtad osa ajatust üleilmsest vestlusest. Läbi raamatute õpid paremini tundma ajalugu ja erinevaid kultuure, rasse ja rahvusi. Lugedes saad aimu erinevatest sotsiaalsetest normidest ja klassidest, millega sa tavaelus kokku ei puutu.

Lugemine avardab su sõnavara ja parandab vestlusoskust. See juhtub isegi siis, kui sa ei pinguta ja seda ise tähele ei pane. Lugemine on kõige valutum ja meeldivam moodus, kuidas õppida paremini kirjutama. Hea stiil ja õigekiri jääb ajapikku ise külge.

Lugedes ei ole ootamine mingi kannatus. Kui sul on põnev raamat pooleli, hakkad isegi lootma, et peaksid kuskil ooteruumis maha istuma või pikema marsruudiga bussiga koju sõitma. Sa ei pea taluma tüütuid viisakusvestlusi, sest võid alati oma raamatu välja võtta ja reaalsuse unustada.

Lugemine teeb sinust meeldivama inimese. Võib-olla ei ole see sinu jaoks oluline, kuid su lähedastele kindlasti on. Lugedes teiste inimeste mõtteid ja saades osa nende tunnetest, areneb su empaatiavõime ja oskus nähe alu läbi teiste silmade.

Lugemine avardab silmaringi ja õpetab mitmesuguseid pisiasju. Ka siis, kui sa ei huvitu eriti aimeraamatutest ja eelistad näiteks krimkasid või armastusromaane. Ära häbene, kui tahad lugeda midagi lihtsat – ka see võib olla õpetlik. Mõistagi saad aga palju kasulikku teada, kui võtad huvi pärast ette mõne ajaloolise romaani, poliitiku eluloo või teatmeteose. Moodsad aimeteosed on märksa huvitavamad kui kooliaegsed ajalooõpikud, millest tuli aastaarve pähe tuupida.

Lugedes saad aru, kui rumaluke sa tegelikult oled. Need inimesed, kes end ise targaks nimetavad, seda suure tõenäosusega ei ole. Mida rohkem fakte sulle kahe kõrva taha koguneb, seda paremini saad aru, et tegelikult on su silmaring ahtake ja teadmisi vähe. See, kui mõni teos paneb sind elu teise pilguga vaatama ja suudab kinnistunud arvamusi muuta, on ainult hea märk sellest, et oled jätkuvalt arenemisvõimeline.

Lugemine teeb sind loovamaks. Säravad mõtted loetud teostest võivad anda sulle inspiratsiooni midagi ise luua. Loomingulised inimesed osakavad leida huvitavaid seoseid ja neil on avar silmaring, nad on avatud uutele teadmistele.