Inga Lunge uuest teosest: see raamat olen nüüd üleni mina

Inga Lunge «Ma kirjutan sulle». FOTO: Tammerraamat

«Olin kohe hopsti maast tõstetud,» kirjeldas Inga oma tunnete kontrasti, kui hoolimata kriisist jõudsid pakiga koju tema värskelt ilmunud raamatu esimesed eksemplarid. «Rõõmujoovastus tundus seda suurem. Ma arvan, et see 2020 kevad, ja just see maikuu, jääb meelde ja läheb teistmoodi ajalukku minu jaoks,» sõnas ta saates.

Inga Lunge esimese raamatu, lasteraamatu «Nupukas Nora» ilmumisest on möödunud kaks aastat. «Nüüd olengi selle vahepealse aja kirjutanud uut raamatut, mille siht ja suund on hoopis teistsugune. Nüüd kirjutan enda sorti täiskasvanud inimesele, kes püüab leida nippe ja nõkse, kuidas selles maailmas paremini toimida,» selgitas ta, et pani kirja neid mõtteid, mis on teda aidanud, et mingitest keerulistest hetkedest üle saada. «Vahel öeldakse, et kuidas sa jaksad nii palju teha või kuidas sa ikka rõõmus oled. No vot see raamat olen nüüd üleni mina.»