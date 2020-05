Meghan Markle ja prints Harry kirjutavad raamatut oma vabaduse otsimisest

Raamatu «Finding Freedom» autorid on Harper’s Bazaari toimetaja Omid Scobie ja Emmy-võitjast ajakirjanik Carolyn Durand, kes on kuninglikku paari juba mõnda aega põhjalikult intervjueerinud. Vihjeid ilmuva paljastusraamatu kohta ilmus tabloidides juba aprillis ning nüüd kinnitasid autorid, et teos näeb ilmavalgust augustikuus, edastab Huff Post.