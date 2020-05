3 lihtsat sammu, kuidas teha lugemisest tervendav rituaal

Lugemine võib olla suurepärane meetod, kuidas mured peast pühkida ja lõõgastuda. Selleks, et lugemispausist veelgi rohkem kasu saada, vali omale mõni hea armastusromaan, põnev triller, eneseabiraamat või mis iganes teos sind enim kõnetab ning tee lugemisest tervendav rituaal.

Kuna paljud inimesed kurdavad, et ei ole suutnud kriisi ajal süveneda ja keskendunult lugeda, pakub Read It Forward välja mõned nipid, kuidas paremini mõtteid koondada ja end lugedes argimuredest välja lülitada.

1. Vali raamat intuitsiooni järgi

Tõenäoliselt on sul mingi hulk raamatuid, mis oled omale valmis varunud, aga milleni ei ole ühel või teisel põhjusel veel jõudnud. Sea need enda ette ritta, istu maha ja ära pikalt mõtle. Tunneta, milline raamat sind enda poole tõmbab. Ära võta endale kohustust lugeda midagi rasket, juhindu puhtalt sellest energiast, mida sa tegelikult tahad lugeda.

Kui leiad, et sul ei ole kodus midagi sellist, mis sind tegelikult kõnetaks või sul on lihtsalt huvi millegi uue vastu, otsi märke, mis sind juhivad. Võibolla tuleb sul meelde mõni raamat, millest oled palju kuulnud ja mida sa pole kunagi lugenud. Või meenub mõni tsitaat, mis sulle hinge läks – kes oli selle autor? Ehk oled näinud mõnd väärt filmi või sarja, mis on tehtud mõne raamatu põhjal – otsi see autor välja. Kui avastad, et mõni kirjanik või raamat sulle pidevalt pähe torkab, siis guugelda ja vaata, mis tundeid leitud infokillud sinus tekitavad. Pane tähele oma tundeid ja tee valik selle põhjal, mis tundub hea.

2. Enne lugemist klaari oma mõtted

Selleks, et argikohustused ja muremõtted vähem häiriks, võid teha oma suurematest ja väiksematest kohustustest nimekirja. Kui tööd on kirja pannud, on endale lihtsam teadvustada, et oled ära teeninud ka puhkuse.

Puhkepaus on kingitus iseendale. Sa vajad seda oma energiavarude taastamiseks. Kui kardad, et ei oska lugemisega piiri pidada ja tööd hakkavad kuhjuma, võid panna ka äratuse või meeldetuletuse, mis annab märku, et paus on läbi. Ka see on täiesti okei, kui otsustad raamatu taga hoopis väikese uinaku teha.

3. Enne lugemist korrasta ka füüsiline ruum

Muude mõtete vahelesegamise vastu aitab hästi ka see, kui enne veidi koristad ja paned ära esemed, mis tegemata töid meelde tuletavad. Miks mitte teha endale ka teed ja väike suupiste? Lugemiseks eraldatud aeg on sinu puhkeaeg ja mõnus vahepala võib käia selle juurde.