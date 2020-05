Kas sul ikka on ülemuse kukele saatmise raha olemas?

Rahaline sõltumatus annab mingi väikesegi kindlustunde ja ka enesekindluse. Turvapadi pole muidugi alati ainult elumuutmiseks ja manööverdamisruumiks. Seda saab eelkõige kasutada ootamatutes olukordades, kus su truu pesumasin ja nõudepesumasin korraga peaksid töö lõpetama. Või kui ootamatult tuleb hambaarsti juures teha põhjalikumaid protseduure või lapsele jäävad kombinesoon ja talvesaapad korraga väikeseks (see juhtub alati nii äkki!) ning auto vajab ka remonti. See rahaline turvapadi on nagu meelerahufond – annab teadmise, et sa pole muutustes päris tuulte tallermaal.