«Minu Aasia» autor Margus Kalam: Aasia naised on vahel väga konkreetsed ja küsivad mehelt raha

Margus Kalami sõnutsi on teiste kultuurinormide tõttu täiesti tavaline, et Aasia naised eeldavadki mehelt majanduslikku toetust. Kuigi enda sõnul on ta vaikne ja tagasihoidlik mees, on tal suhteseiklusi ja huvitavaid kogemusi Aasia naistega kogunenud üksjagu palju. Mõned naised on raha võtnud jutuks vihjamisi, aga mõned on rahalist toetust ka otse küsinud, sest sealmail on tavaline, et mees naist üleval peab.