Elulugu, mis noort Larry Page’i pisarateni liigutas

Larry Page tõi oma sõnavõtus välja, et Tesla mõtles välja palju olulisi asju, kuid tänapäeval ei tea suur osa inimestest üldse, et midagi sellist olemaski on. Nutikatele lahendustele vaatamata ei suutnud Tesla oma leiutisi rahaks teha ning inimesed ei võtnud paljusid esemeid kasutusse.

See pani noort meest mõtlema, et samasugust tulevikku ta omale küll ei taha. Raamat andis Larry Page’ile arusaama, et tema tahab oma leiutistega maailma mõjutada ning ta soovib, et see oleks ka lihtne.