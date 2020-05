Mees aitab raamatu abil naisel mälu taastada

Camre Curto kaotas seitse aastat tagasi raseduse ajal tekkinud insuldi ja krampide tõttu nii lühi- kui pikaajalise mälu. Esialgu ei olnud tal õrna aimugi, kes on ta mees või vanemad ning ta ei mäletanud ka midagi lapse sünnitamisest. Lühiajalise mäluga on naisel siiani probleeme, kuid nüüd tunneb ta oma abikaasa ja lapse ära, edastab Bookstr.

Selleks, et naine teaks, milline on olnud nende kümme aastat kestnud suhe ja mis toimus naise elus varem, kirjutas Steve raamatu, mille ta möödunud aasta sügisel ise kirjastas.

«Mulle väga meeldib seda lugeda, aga praegu on mul selle suhtes segased tunded,» tunnistas naine, kel tuvastati hiljem diagnoosimata jäänud preeklampsia. «Vahel on mul raske, sest see näitab kõike, mida me koos oleme läbi elanud, kuid minus ei ole sellest midagi järel.»

Ühel päeval kurtis naine mehele, et ta ei tea, kus ta on või kes on ta mees, aga teab, et ta armastab teda. See lause sööbis mehele mällu ning sellest sai ka raamat pealkirja.