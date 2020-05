Mats Soomre 5 raamatusoovitust juhtimisest ja meeskonnatööst

See on nagu hea käsiraamat, mida tasub ikka ja jälle üle vaadata. Konkreetne ja selge ülevaade, kuidas erinevat tüüpi inimeste tugevusi ja lubatud nõrkusi paremini mõista ning reaalselt kasutusse võtta nii juhi kui ka meeskonnaliikmena. Mulle meeldib raamatu lõpus lühike kokkuvõte «10 näpunäidet juhile», kus kolmas soovitus kõlab nii: «Ärge ajage segamini äri juhtimist inimeste juhtimisega».

«Team Roles at Work» Dr Meredith Belbin

See on juba dr Belbini põhjalikum raamat, kuidas tugevustel põhinevat meeskonnarollide teooriat praktikas kasutada. Kaks eriti huvitavat peatükki räägivad meeskonnarollide omavahelisest keemiast – kuidas nad omavahel läbi saavad – ja keerulistest töösuhetest, mis tihti tulenevad lihtsalt sellest, et me ei oska endast erinevat tüüpi inimestega toime tulla. Raamatus toodud selged näited ja juhendid toovad selguse. Võib julgelt väita, et enamasti pole olemas inimesi, kelle kohta me võiksime öelda «rasked inimesed». Küll aga on palju inimesi, keda me ei mõista või kellega me ei oska sobivalt käituda või veelgi hullem, ei tahagi nendega koos töötada.

«The fearless organization» Amy C. Edmondson

Harvardi ärikooli professor näitab, kuidas teaduslike meetoditega jõuti meeskonna ja ettevõtte edukuse kriteeriumiteni ja kuidas seda rakendada. Professor Amy C. Edmondson kirjeldab psühholoogilise turvalisuse olulisust. See on raamat, mida hetkel kuulan audioraamatuna.

Ühisosa dr Belbiniga on suur – lähtu inimeste tugevustest ja kohtle inimesi nii nagu nemad tahavad, et sa neid kohtleksid, mitte nii nagu sina tahad teisi kohelda. Võimalda inimestel olla need, kes nad tegelikult on.

Patrick Lencioni kirjeldab selgelt lahti viis suurimat viga ja kuidas need ületada: usalduse puudumine, hirm konfliktide ees, pühendumuse puudumine, vastutuse vältimine ja ükskõiksus tulemuste osas. Põnevaks teeb selle see, et Belbin, Edmondson ja Lencioni räägiksid nagu samast asjast, lihtsalt erineva vaatenurga alt. Kui paneme need kolm nime, Belbin, Edmondson ja Lencioni kokku, saame nii juhtimise kui meeskonnatöö osas väga hea komplekti.

«Good boss, bad boss» Robert Sutton