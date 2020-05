Allikad, mis aitavad sul leida oma kutsumus

Selles artiklis jagame sinuga Rolandi ja Haraldi mõtteid nende uuest raamatust «Minu elu kutse», kus mehed jagavad kogemust ja teadmist, mis aitab sul oma annetes selgusele jõuda.

Raamatu «Minu elu kutse» virtuaalne esitlus. FOTO: Kersti Niglas

«Kui kuulan inimeste lugusid sellest, kuidas nemad oma kutsumuse leidsid, siis väga tihti on see juhtunud juhuslikult. Nad on proovinud mõnda uut tegevust ning leidnud, et see just ongi see, mida nad elus tegema peavad,» on kirjas raamatus «Minu elu kutse». «Tehes midagi, mida sa varem teinud ei ole, võid leida selle, mida sa varem leidnud ei ole.»

Siin on mõned näited allikatest, mis võivad aidata sul oma kutsumuse leidmise teekonnal edasi liikuda.

Lähedased ja kolleegid

Küsi inimestelt, kes sind hästi tunnevad, mida sa nende arvates kõige paremini teha oskad. Kas nad on mõelnud, et sinust võiks saada päris hea pagar, kinnisvaramaakler, turundaja, massöör, laulja, kes iganes? Kui nad annavad sulle siirast ja ausat tagasisidet, võid saada häid suuniseid, millega edasi tegeleda.

Kui keegi tunnustab sind, siis kirjuta üles, mille eest. «Minul on selle dokumendi nimeks «Rõõmu varamu» ja kui keegi mulle kirjutab ja tunnustab või tänab mõne koolituskogemuse või video eest, siis kirjutan selle alati üles. Esmane efekt on lihtsalt positiivne kinnitus, et minu töö läheb inimestele korda, spetsiifilisemad tagasiside andjad toovad ka välja, mis neid täpselt selle kogemuse juures inspireeris. See annab mulle oma tugevustest hea pildi,» räägib Roland Tokko.

Mentorid

Kui tahad kiiremini edasi liikuda, siis leia inimesed, kes on sel alal sinust paremad ja kogenumad ning loo nendega kontakt. Austa neid ja nende aega ning küsi konkreetseid küsimusi, milles soovid selgust saada. Kui tundub, et mõlema osapoole jaoks suhtlemine sobib ja vestlused on mõlema jaoks huvitavad, alles siis uuri, kas ta oleks nõus sinu mentoriks hakkama.

«Kas peaksid tegema täpselt nõnda nagu mentor ütleb? Mitte pimesi. Üks mentor ettevõtjate mentorklubis ütles toredalt: «50% sellest, mida ma räägin on puhas kuld ja 50% on täielik jama. Sina pead otsustama, mis on mis.» See tabab hästi mentorluse olemust: mentor võib aidata sul valikuid teha, aga sina ise vastutad tulemuste eest,» selgitab Tokko. «Põhimõtteliselt võib iga inimene, kellelt on midagi õppida, sinu mentor olla. Võib-olla vaatasid oma eeskujuks oleva inimese videoloengut ja lugesid raamatut ning analüüsid nüüd kuuldut ja loetut? Nii võib mõni edukas inimene sulle mentor olla ka kaudselt.»

Elumuutvad raamatud