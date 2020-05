Treener Ülle Ptšelovodova neli öökapiraamatusoovitust

Kristina Šmigun-Vähi on suuremale osale eestlastele teleekraani vahendusel nähtud kangelane, kes on väga ehe ja siiras. Pealtnäha kergete võitude taga on tegelikult suur töö ja eneseohverdus. Ütleksin, et kohustuslik kirjandus kõikidele noorsportlastele.

Võib öelda, et Kristina biograafia on Eestis märgilise tähendusega. Varem pole ükski sportlane rääkinud oma elust, võitudest ja kaotustest, tunnetest ja emotsioonidest nõnda avameelselt ega tõmmanud katet kulissidetaguselt maailmalt nõnda pärani.

Raamat annab Kristinast pildi kui tavalisest Eestimaa tüdrukust, kel on oma pahed ja nõrkused, kuid kes julges mõelda suurelt ja täitis oma unistused. Ent unistustemaale jõudmise eest tuleb maksta ränka hinda. Kristina kirjeldab rõõme ja läbielamisi nende veerandsaja aasta jooksul, mil ta suusatamises on olnud, selgitades taustu ja tagamaid, mis seni varju jäänud. Lisaks avaneb paljudelt saladustelt katteloor.

***

Gerald Durrelli raamatud

Ei tooks välja ühtegi tema konkreetset raamatut. Mulle meeldib väga tema huumor, millega kirjanik toob lugejani erinevaid situatsioone oma elust. Imetlusväärne oli tema kogu pere toimiv kooslus, mille suutis tagada tema ema. Huvitav on lugeda kirjeldusi nii inimeste, situatsioonide kui loomade kohta. Läbi huumoriprisma meieni toodud kirjeldused on nii reaalsed, et justkui oleks filmi vaadanud. Tänapäeva linnastumise ajastul armas võimalus põgeneda loodusesse.

***

«Abielupakt» Michelle Richmond. FOTO: Raamat

Viimati loetud raamat, mille pätsasin noore sugulase öökapilt. Jõudsin lugemisega lõpuni, mille peale üks hea tuttav ütles, et sooritasin kangelasteo. Tahtejõu kasvatamiseks väga hea raamat. Ikka tasub lugemist, nii mõndagi huvitavat võib enda jaoks leida.

Kui kaugele oleksid sina nõus minema, et kaitsta oma abielu? Pingelise tempoga psühholoogilise põnevusromaani peategelasteks on värskelt abiellunud Alice ja Jake. Alice oli kunagi laulja kuulsas rokkansamblis, ent nüüdseks on saanud temast edukas advokaat. Jake’il on osalus ühes hoogsalt arenevas psühholoogilise nõustamisega tegelevas firmas. Nende kooselu peidab endas lõputult võimalusi.

Kui nad saavad ühelt Alice’i mainekalt kliendilt ahvatleva pulmakingi, otsustavad ka nemad liituda eksklusiivse ja salapärase grupiga, mida kutsutakse lihtsalt Paktiks. Pakti eesmärk näib olevat lihtne: hoida abielud õnneliku ja püsivatena. Ja enamik Pakti reeglitest on igati loogilised: vasta alati telefonile, kui su abikaasa helistab. Tehke teineteisele iga kuu läbimõeldud kingitusi. Planeerige kord kvartalis ühine reis… Ja siis veel see: ärge mainige Pakti kunagi ühelegi võõrale.

Alguses on Alice ja Jake võlutud glamuursetest pidudest ja vastsest kogukonnatundest. Kuid siis rikub üks neist reegleid. Noored armunud saavad teada, et Pakti ridadesse kuulumine on liikmete jaoks samamoodi eluaegne nagu nende abielugi. Ja Pakt on valmis kõigeks, et see reegel saaks täidetud.

Peagi tõotab Jake’i ja Alice’i unistuste abielu kujuneda kõige jubedamaks luupainajaks.

***

Sharon L. Lechter «Mõtlemist muutes rikkaks. Naistele». FOTO: Raamat

Praegune öökapiraamat. Ei olegi mitte midagi uut siin maamuna peal. Tuleb vaid leida oma põletav soov, püstitada eesmärgid, teha valikud ja olla järjekindel. Aeg-ajalt on hea seda endale meelde tuletada. Raamat on kokku pandud edukate naiste kogemustest, millest saab välja noppida endale parimad valikud ja asuda nende poole teele.