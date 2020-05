Sven Vahar esitleb virtuaalselt ja otse sündmuskohalt teost «Minu Leedu»

«Kas on veel mõnda eestlasele nii lähedast, ent samas kauget riiki nagu Leedu? Leedu on justkui meie naaber, ent sama hästi võiks see asuda teisel pool maakera, sest teame seda pealiskaudselt, mõne üksiku koha ja paari kuulsa sportlase järgi. Kujutlesin end elamas ükskõik millises eksootilises kohas, kuid mitte Leedus. Pole seal ju miljonilinnu, ei palme ega mägesid, ühtegi saart ja isegi merd eriti mitte,» kirjutab Sven Vahar oma raamatu «Minu Leedu. See kolmas Baltimaa» tutvustuseks.