Terapeut Liis Kuurme 5 raamatusoovitust, mis toovad ellu rahulolu ja rõõmu

Robin Sharma «Lugu mungast, kes müüs maha oma Ferrari». FOTO: Raamat

Robin S. Sharma raamat on ilmselt paljudele Eesti inimestele juba tuttav. Sattusin seda raamatut jälle sirvima alles hiljuti. Olin seda lugenud aastaid tagasi ja mulle avaldas muljet, kui lihtne ja mõnus seda oli lugeda. Äratundmisrõõm ka enesele tuttavatest eluvaadetest oli seda toredam avastus - keegi oli kõik nii kenasti kirja pannud! Täna on minu sõnum kimbatuses ja segaduses, ristteel olevatele inimestele just tsitaat raamatust: «Mis see ka ei oleks, otsi üles oma kirg, ja siis järgi seda.» Ning teine tsitaat oma halbadest harjumustest heade harjumuste treenimise juurde: «Kui treenid vaimu seostama naudingut heade harjumustega ja karistust halbadega, siis hääbuvad sinu nõrkused varsti.»

***

See raamat oli mu öökapi peal tükk aega, enne kui võtsin selle kätte ja lugesin ühe hooga läbi. Tuuli on mingis mõttes olnud samas olukorras, kus ka mina - alustas oma eneseotsingutega varakult, integreerus «suurte» maailma ning pidi vastutust võtma oma elu üle. Seetõttu sobib see lugemiseks neile, kes on alustamas oma sammu täiskasvanute maailma, enese tundma õppimises ja panna neid kõige esmalt mõtlema selle üle, kas see elu on tõesti see, mida nad soovivad?

***

«Ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline Mina» Lise Bourbeau

See on raamat, mida soovitas mul lugeda üks hea sõber juba aastaid tagasi. Lugesin ja püüdsin hoolega leida iseenda tüüpi, mis kirjeldaks, milliste hingehaavadega mul on vaja tegeleda, et leida sisemine rahu ja õnnetunne. Miks mitte just praegu tegeleda eneseanalüüsiga ja lubada endal terveneda emotsionaalsetest ja hingelistest traumadest.

**

Eckhart Tolle. FOTO: Thor Swift/NYT/Scanpix

Seda raamatut soovitas mulle samuti üks hea sõber. Olen sellest raamatust taasavastanud tihtipeale väikeseid võtteid ja meeldetuletusi, et taastada oma kohalolek hetkes ja püsida keskmes. Eckhart Tolle raamatuid olen varemgi lugenud, kuid see väikeses formaadis lühike soovituste ja õpetuste kogum on igati mõnus praegusel ajal harjutamiseks ja kogemiseks.

***

Andrus Kivirähk «Kaka ja kevad». FOTO: Raamat

See raamat on küll juba aastaid tagasi ilmunud, kuid ma olen vist tõeline Kivirähki lastelugude fänn! Minu lemmiklugu on «Jõulud kõrbes». Tema otsekohene ja ülimuheda huumoriga vürtsitatud teos oli kunagi lastele unejuttude ettelugemiseks liig, mis liig... mina luksusin naerda, silmad märjad ja rahulikust uinumisest ei tulnud seetõttu niipeagi midagi välja. Seda enam - elu ja iseennast ei tasu võtta liiga tõsiselt - nautigem siis Eesti enda lastelugude huumorit ka täiskasvanutena!

***