Kas sa sobid juhiks?

Juht on keegi, kes püüab mingi eesmärgi saavutamiseks kasutada võimalikult efektiivselt inimesi, tehnilisi ja finantsressursse. Põhimõtteliselt on see teatud tüüpi oskus, milleks inimestel on erinevaid andeid. Juhi tiitlit ümbritseb mõningane segadus, sest see viitab ühtlasi asetusele hierarhilises süsteemis ja sellega kaasnevale palgale. Juhi nimetuse või sellega kaasneva maine jahtimine pelgalt selle enda pärast on kahtlase väärtusega ettevõtmine. Kui keegi soovib saada juhiks, tuleb tal mõista, milline vastutus sellega kaasneb, ja olla kindel, et ta nendele nõudmistele vastab.

KoostööKunstiKool Belbin Eesti asutaja, treener ning Belbini meeskonnarollide atesteeritud esindaja Eestis Mats Soomre soovitab enne juhirolli võtmist mõelda, kas sobid juhiks ja rõhutab, et oluline on elus teha seda, mis sobib ja päriselt meeldib.

***

Enne otsuse langetamist küsi küsimus

Seega tuleb teil langetada otsus, kas soovite seda teed käia ja kuhu tahate liikuda. Kas teie töö eespool kirjeldatud juhina annaks parima tulemuse? Kas tahate üldse võtta enda õlule juhi rolliga kaasneva stressi ja vastutuse? Või eelistate jätkata oma valdkonnas, kus saate teha endiselt seda, mida te hästi teete? Kui naudite praegust tööd, milleks siis olukorda muuta? Kas teid kisub juhtimise kõrgemale tasemele raha, ambitsioonid või staatus? Võib-olla üksnes nendest põhjustest ei piisa. Kuidas te üldse teate, et olete juhina hea, kui pole seda varem proovinud?

Ehk peaksite endale esitama järgnevad küsimused. Kas teil on kirg juhiks saada? Kas arvate, et naudite seda väljakutset? Kas teid huvitab teiste töid määrata? Kas teile meeldib tegeleda teiste inimeste probleemidega? Kui vastate enamikule neist küsimustest eitavalt, tuleks endalt küsida, kas te ikka tahate juhi kohale kandideerida. Milleks lasta end rebida ära millegi meeldiva juurest selleks, et töötada asjadega, mille vastu teil huvi pole? Oluline on teha seda, mis teile sobib. Kui peate juhiks saama, ei langeta valikut kokkuvõttes teie. Valiku teeb keegi teine, kes pakub teile seda tööd. Eeldatavalt valitakse teid üksnes sellepärast, et olete nende arvates sobiv ja teil on eeldusi juhiks saada. Teie oma arusaam teie oskustest muutub tähtsusetuks: teid hindavad teised. Kui tunnete endiselt huvi juhiks saada, lugege edasi.

Enne, kui võtad vastu pakkumise hakata meeskonda või osakonda juhtima:

Kui kaalute edutamist, hinnake täpselt, mida uus töö sisaldab ja kas sobite selle jaoks.

Pidage meeles, et kõige arukam võib olla püüelda sellise töökoha poole, mis pakub suurimat isiklikku rahulolu.

Juht peaks oskama näha meeskonna andeid