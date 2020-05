Kuidas raskel ajal lisaraha teenida?

Burke Hedges «Mõistujutt torujuhtmest». FOTO: Million Mindset

Burke Hedges pakub raamatus «Mõistujutt torujuhtmest» välja strateegiad, kuidas ka keskmine palgatöötaja suudab oma aega, suhteid ja palgast kõrvale pandavat raha kasutades ehitada tulevikku kindlustava «torujuhtme», mis toob tulevikus raha sisse ka siis, kui oma aega sellesse enam ei panustata.

Autor käsitleb raamatus kahe erineva mõtte- ja eluviisi ilmestamiseks mõistujuttu eluaegsest palgatöötajast kui ämbrimehest ja ettevõtjast-investeerijast ehk torujuhtme ehitajast.

Kuidas siis ehitada endale tänapäeva majandustingimustes püsisissetulekut tootev torujuhe?

Küsimus seisneb selles, missugune torujuhe on tänapäeva majandustingimustes kõige võimsam ja tootlikum. Vastus: see on internet, mida autor nimetab tänapäeva majanduse läbimurdetehnoloogiaks. Internet on muutnud seda, kuidas maailm toimib, elab ja end juhib. Teisisõnu on internet meie tulevik, ja see tulevik on juba kätte jõudnud. Hedges näitab raamatus lugejale, mismoodi kasutada ajaloo suurimat võimendajat – internetti – ja selle abil ehitada endale püsitulu tekitamiseks torustiku kahe kuni viie aastaga.

Mis teeb internetitorustiku nii võimsaks?

Mõelge hetkeks, mida internet tegelikult endast kujutab – ühendumist kas arvuti või nutitelefoni abil miljonite inimestega, kellega saab otsekohe ühendusse astuda või kellele saab midagi maha müüa 24/7/365. See on hoomamatu!

Interneti probleem

Internet on tõepoolest revolutsiooniline, aga sugugi mitte täiuslik. Tegelikult on internetil üks suur probleem. Interneti suurim tugevus on ühtlasi tema suurim nõrkus – see on liiga suur, ülerahvastatud, segadust tekitab, konkureeriv ja kõrgtehnoloogiline. Kust osta? Kust osta? Keda usaldada? Internet on hiiglaslik! Ekspertide hinnangul seisab e-kaubandus silmitsi kolme suure ülesandega: see vajab rohkem külastusi, rohkem korduvkasutamist ja see peab rohkem müüma.

Internet vajab püsikliente

Enamik e-kaubanduse saitidest vajab püsikliente. Palju räägitakse veebilehel tehtud klikkide arvust. Aga klikid iseenesest ei too midagi sisse. Klikid näitavad veebilehel inimeste arvu, kes internetis ringi kolavad aga ei too tulu. Tulu toob müük.

Suhted tulevad appi

Mis nipiga tekitada internetiajastul kliendilojaalsust? Suhete abil. Kaljukindlate ja pikaajaliste ostusuhete loomine inimestega on see, mis eristab edukaid e-kaubandussaite nendest, mis on juba ajalukku läinud. Sest interneti kõrgtehnoloogia nõuab ka otsesuhtluses inimestega kõrgemat pilotaaži. Tunnustatud ja tuntud Ameerika tulevikuuurija John Naisbitt on täheldanud: «Mida rohkem on meil kõrgtehnoloogiat, seda enam vajame me kõrgel tasemel suhtlust.» See on põhjus, miks nüüdisajal otsitakse ja vajatakse rohkem sooja inimlikku puudutust vastukaaluna külmadele numbritele ja meilisuhtlustele. Mõtle järele, kas valisid viimase filmi, mida vaatasid, veebilehe reklaamkuulutuse järgi? Raamatu autor seab selle kahtluse alla ja on veendunud, et suurema tõenäosusega soovitas seda sulle töökaaslane või sõber. Sama kehtib ka sinu lemmiksaidi kohta – suurima tõenäosusega soovitas seda sulle keegi, keda sa usaldad. Sa ei langenud mõne libeda reklaami lõksu.

Siin tuled mängu sina

Sa võid võtta ja soovitada tooteid ja teenuseid kogu aeg ja iga päev. Kas poleks vahva, kui sulle sinu soovituste eest makstakse? See on võimalik! Saad tekitada püsikliente, võimendades oma aega ja raha suhtluspõhise e-kaubanduse toel ning luua endale seeläbi püsisissetuleku tagava torujuhtme. Siis võidavad mõlemad pooled. E-kaubandusse tekib rohkem püsikliente, sulle aga makstakse nende toodete ja teenuste soovitamise eest, mida oled ise nautinud. Raamatu «Mõistujutt torujuhtmest» nimetab seda vingeimaks raha teenimise torustikuks.

