7 mõtlemapanevat tsitaati Aleksandr Šepsi raamatust «Meedium»

Šeps räägib raamatus sellest, et elu – see on tohutult enamat kui hingamine, kasvamine ja südamelöögid. Autor ütleb, et elu on tõusud ja mõõnad, mõtted ja oletused, sünd ja surm. Kui oled valmis heitma pilku maailmale täiesti teisest küljest, siis see raamat on just sulle.