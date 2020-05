Mari Rebase raamatusoovitus: kirjanik, kes kirjutas oma esimese romaani juba 14-aastaselt

Claire North «Harry Augusti esimesed viisteist elu». FOTO: Kirjastus Varrak

«Teine kataklüsm algas minu üheteistkümnenda elu lõpus, 1996. aastal. Ma olin parajasti suremas oma tavalist surma ja kustusin soojas morfiinihägus, kui tuli tüdruk nagu jääkuubik, mis mööda selgroogu alla libiseb. /—-/ Ta sügas vasaku jala säärt, mille vihmast märg valge põlvik oli kipitama pannud. Säärt sügades ta jätkas: «Ma pean saatma ajas tagasi sõnumi. Kui praegu muidugi saab öelda, et aeg on oluline. Kuna teie olete nii käepäraselt suremas, palun ma teil anda see sõnum edasi oma elukohajärgsetele Klubidele, nii nagu see anti edasi mulle.»»

Nii algab kirjanik Claire North’i, kodanikunimega Catherine Webb’i romaan «Harry Augusti esimesed viisteist elu». Ja nii nagu pealkirigi ütleb, kõneleb teos mehest nimega Harry August, kes sünnib, elab, sureb ja sünnib uuesti, ja nii vähemalt 15 korda järjest. See on natuke nagu Aleksander Suumani luuletus kajaka keetmisest, kus tuleb kajakat seitse korda keeta ja keeduvesi ära visata, ainult et erinevalt luuletusest, kus kaheksandal korral tuli keeduvesi visata ära koos kajaka ja pajaga, on Harry Augustil hiljemalt oma 11ndast elust alates vaja midagi suuremat ette võtta, kui lihtsalt elada ja ära surra ja uuesti sündida.

Harry Augusti teeb eriliseks veel see, et ta mäletab kõiki oma varasemaid elusid. Tõenäoliselt saab lugeja rohkem kui korra turtsatada Harry meeleheite peale, kes värskelt sündinuna ei oska veel rääkida, kuid kelle mõistus juba mahutab ligi 80-aastase mehe elukogemuse. See on aga vaid üks väike osa raamatust. Harry Augusti kõik elud käsitlevad ei rohkemat ega vähemat kui 20. sajandit kogu tema tohutute arengutega, ja Harryt seal keskel püüdmas päästa minevikku ja tulevikku korraga. Lihtne, eksole.