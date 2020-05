«Belbini teejuht. Kuidas tööl edu saavutada» FOTO: Kirjastus Äripäev

Soomre soovitab praegusel keerulisel ajal võtta aega ja lugeda läbi raamat «Belbini teejuht: Kuidas tööl edu saavutada», mis võtab lihtsas keeles kokku tugevustel põhineva meeskonnatöö põhimõtted, annab ülevaate iga meeskonnarolli eripäradest ja õpetab nendega arvestama. On aeg, kus peame rohkem, kui kunagi varem õppima üksteisega arvestama ja kriisist väljumiseks panema tööle just iga meeskonnaliikme tugevused, arvestades ka nende lubatud nõrkustega.

Avaldame raamatust katkendi, mis aitab aru saada, kuidas käituda meeskonnas uue töötajana.

Kuidas käituda uue töötajana?

Uude organisatsiooni või osakonda tööle minnes seisavad kõik silmitsi väljakutsetega. Mis siin toimub? Kuidas käitutakse? Kuidas riietutakse? Mis on lubatud? Mida peaks töötaja vältima? Tavaliselt ei paku keegi neile küsimustele vastuseid. Kui teil veab, saate osaleda sisseelamisprogrammis, kus kõik selgeks saab, kuid sellised süsteemid on väga haruldased. Suurema tõenäosusega peate ise kõigest aru saama.

Tavad ja praktika on organisatsioonides erinevad – isegi organisatsiooni eri paikkondades asuvates harukontorites. Kuidas oskab uustulnuk arvata, mis teda ees ootab? Üks võimalik on jälgida, kui kaua ollakse lõunal? Kas peaks kõigile tassi teed tegema või üksnes endale? Kas ettevõttes on mingi eriline e-kirja etikett?

Teine võimalus on küsida järele. Asjakohaste küsimuste küsimine viitab, et te mõistate, kuidas asjad peaksid käima, ning soovite kohaneda.