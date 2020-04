Kuula oma sisetunnet – sinu keha ütleb sulle, mida vajab

Pead lubama teistel säilitada nende vaatenurga ja endal samuti. Kui sulle öeldakse, et pead midagi alla neelama või sööma, siis küsi endalt: «Kas on ka päriselt tõsi, et pean seda tegema? Kui see ei tekita minus kerguse tunnet, järelikult on tegemist valega.» See toidulisandeid müüv mees tahtis mulle müüa lausa kamaluga kraami. «Küsisin iga toidulisandi kohta: «Keha, kas sa tahad seda? Kui palju sa seda tahad?» Ja ma järgisin kõiki «jah» ja «ei» vastuseid, mida keha mulle ütles.