Kas mäletad Scarlett O’Hara kardinatest tehtud kleiti? Tegelikult oleks see pidanud ta tapma

Jaanuaris ilmunud raamatus «Consider This» kirjutab Chuck Palahniuk, et tol ajastul oli sügavroheline väga populaarne värv, mida sisekujunduses sageli kasutati. Smaragdrohelistes tubades oli vähem probleeme kärbeste, kirpude ja ämblikega ning aknaid sai lahti hoida, sest rohelised kardinad peletasid sääski. Jõukad perekonnad nagu O’Harad võisid oma rohelisest elutubades rahus aega veeta ning ei pidanud kartma, et putukad neile kollapalavikku tooks. Nimelt ei olnud see Palahniuki selgitusel tol ajal laialt teada, et smaragdroheline ehk «Pariisi roheline», nagu seda nimetati, sisaldas suures koguses arseeni.