5 ilukirjanduslikku teost, mis on Morgan Freemani inspireerinud

Morgan Freemani suurim lemmik on Stephen Kingi jutt «Rita Hayworth ja Shawshanki lunastus» raamatust «Isemoodi aastaajad» . Jutu põhjal on loodud film «Shawshanki lunastus», mis on kõigist Kingi filmiversioonidest populaarseim ja kriitikute poolt kõige rohkem kiidetud.

Erinevatele inimestele soovitab Morgan Freeman enda sõnul erinevaid raamatuid. Noortele on tema peamine soovitus Herman Melville’i «Moby Dick ehk Valge Vaal» . Eesti keeles on teos ilmunud 1974. aastal Eesti Raamatu «Varamu» sarjas Juhan Lohki tõlkes.

Romantikutele soovitab Freeman Charles Dickensi «Suuri lootusi» . Eesti keeles on see ilmunud 1997. aastal Eesti Raamatu «Kalssika» sarjas ning 2001. aastal andis Ersen «Illustreeritud klassikavaramu» sarjas välja lastele adapteeritud variandi.

Mitte alati ei kohta hobused oma elus armastust ja õrnust. Sageli tuleb neil taluda julmust, ebaõiglust ja viletsust. Kaunis ja tundeerk hobune Must Iludus jutustab selles raamatus oma elust, vallatust varsapõlvest oma targa ema kõrval, nii headest kui hoolimatutest peremeestest, nii meeldivatest kui karmidest tööaastatest ja lõpuks rahulikest vanaduspäevadest. Musta Iluduse jutustuse põhjal võime mõista, et ka hobustel on tunded, nagu igal teiselgi elusolendil. Nemadki igatsevad hellust ja mõistmist ning oma peene vaistuga võivad vahel tunnetada palju rohkem, kui inimesed oma mõistusega selleks suutelised on.