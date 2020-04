Raamat, mille Olga Tokarczuk raamatukogust varastas

End üheks enim mõjutanud teoseks peab Olga Tokarczuk Sigmund Freudi «Sealpool mõnuprintsiipi», mida ta luges noore tüdrukuna. «See aitas mul mõista, et selleks, kuidas me tõlgendame oma kogemusi, on tuhandeid eri viise; et kõigel on tähendus ja et tõlgendamine on reaalsuse võti. See oli minu esimene samm kirjanikuks saamisel,» nentis ta.