Rahvusraamatukogu ja TÜ raamatukogu ootavad ettepanekuid raamatute digiteerimiseks

Rahvusraamatukogu peadirektori Janne Andresoo sõnul on eriolukorra aeg ja liikumispiirangud näidanud, kui oluline on tagada, et info ja kirjandus oleks maksimaalselt kättesaadav ka digitaalselt. «Seda on võimalik teha vaid arvestades ka kasutajate vajadusi ning soove – alates tavakodanikust, lõpetades õppurite ja teaduritega. Pikemas perspektiivis on eriti oluline, et kogu Eesti kirjandus ja teave oleks ligipääsetav tervest maailmast,» sõnas Andresoo ning rõhutas, et teema on aktuaalne ka seoses digikultuuriaastaga, mille üks eestvedaja on Rahvusraamatukogu.