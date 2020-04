«Ausad naised» saatejuhi Enely Kruselli 5 raamatusoovitust, mis aitavad mõista elu, surma, armastust ja vaimsust

«Jutuajamised jumalaga» Neale Donald Walsch. FOTO: Pegasus

Sellel raamatul on mitu osa ja soovitan neid kõiki! See oli minu esimesi raamatuid, mis toitis nii tugevalt minu hinge, et lugesin kõik osad praktiliselt ühe kuuga läbi. See raamat on jutuajamine autori ja Jumala vahel, mis saab alguse autori traagilisest elukogemusest ja küsimusest: «Miks see elu peab nii raske olema? Kas see tõesti peab nii olema?» Sellele küsimusele hakkas autor Neale Donald Walsch järsku selgeid vastuseid kuulma, ent ruumis ei olnud ühtegi hinge.

See raamat räägib elust, surmast, armastusest ja eksistentsist heast ja kurjast küsimuste ja vastuste kujul, kus Neale esitab jumalale otseseid küsimusi elu enda kohta ja saab neile ka vastused. See raamat kõneleb sinuga selliselt, nagu oleksid ise need küsimused just esitanud ja neile vastused saanud.

***

See on imeline raamat, mis tõi väga palju üksteisemõistmist minu suhtesse enda mehega ja ka teiste inimestega. See raamat toob välja neli erinevat temperamenditüüpi, mis annavad selgituse, miks me käitumine nii, nagu me käitume. Miks mu abikaasa kogu aeg unustab, kuhu ta võtmed pani? Miks mu ema kogu aeg kamandab? Miks mu mees asjadesse nii ükskõikselt suhtub? Usu või mitte, aga nende küsimuste põhjus ei pruugi üldse olla seotud sinuga, vaid hoopis sellega, kes nad ise oma temperamenditüübilt on.

***

«Anastasia» Vladimir Megre. FOTO: Gorilla Press

«Anastasia» Vladimir Megre ja kõik ülejäänud Vladimir Megre sarja «Venemaa helisevad seedrid» teosed

See on järgmine raamatusari, mis toitis minu hinge ja puudutas sügavalt. On vähe raamatuid, mille sisu on nii kaunis, et paneb tänulikkusest ja armastusest pisaraid voolama. Vladimir Megre raamatud tegid seda korduvalt. Need on raamatud, mis räägivad tõelisest elufilosoofiast, mis oli omane meie iidse veeda ajastu tsivilisatsioonile, kuniks maailmasse sattus viirusmõtlemine nimega surm, häving ja puudus. Sellest ajast saati on meie maailm liikunud hävitavas ja liigagi tehnokraatlikus mõtteviisis. Raamatu autor, kes kohtus Siberi taigas müstilise, kuid erakliku eluviisi pidava Anastasiaga – iidse veeda kultuuri esindajana tänases päevas, jagab raamatute vahendusel edasi ülivõimeid omava Anastasia filosoofiat. See raamat kannustas mind looma ka oma põliskodu, mida täna suurel sammul oma mehega rajame.

***

«Armastuse viis keelt» Gary Chapman. FOTO: Allika

See on raamat, mida soovitan absoluutselt igale inimesele. See võiks olla kohustuslik kirjandus igaühele. Miks? Sest armastus on midagi, mida me kõik vajame ja soovime. Aga me vahel ei mõista, et meie arusaamad armastusest võivad olla väga erinevad. See tähendab, et me suhtleme erinevas armastuse keeles. See raamat kõnetas väga mind ja minu elukaaslast, tänu millele on meie suhe täna oluliselt kvaliteetsem ja kokkuhoidvam. Me suhtleme teineteisega selles armastuse keeles, mis mõlemale omane on.

***