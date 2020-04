«Ausad Naised» saatejuht Elis Liivaru 5 raamatut, mis aitavad lugejat eneseteadlikkuse teel edasi

Kas sa tõesti tahad praktilisi näpunäiteid, kuidas oma elu muuta, kuidas teha oma igapäev imeliseks ja energiliseks, soovid kasutada oma elatud aega produktiivselt ja täies potentsiaalis ning mitte seda maha magada? Siis see raamat kohe kindlasti on võti selle elu alustamiseks. Raamatu autori lugu on ääretult inspireeriv ja liigutav. Kui tema seda suutis, siis suudad seda ka sina! See on mind väga mitmeti mõjutanud raamat.

Soovitan soojalt see raamat endale osta. See on ja jääb aegumatuks klassikaks, mida aeg-ajalt uuesti lugeda. Pole küll väga lihtne lugemine, aga sisu on väga väärt lugemist. Raamat räägib palju egost ja tema keerdkäikudest, mida ta meile põhjustab. Me ei saa ilma egota, küll aga saame kontrollida, et me ei oleks ego orjad. Eckhart Tolle tuletab meelde, et ainuke vägi, mis meil on, on siin ja praegu.