Krimiromaan, mis on inspireeritud pöörase elulooga naistest

Nad teadsid, et nemad on koosviibimise süda ja hing ning kõik teised jäävad nende sähviva sära kõrval varju.

Jessica Fellowes on 1974. aastal sündinud inglise kirjanik ja vabakutseline ajakirjanik. «Mitfordide mõrvalood» on naise esimene romaan, kuid kümnes raamat, sest ta on kirjutanud raamatuid oma onu telesarjast «Downton Abbey». Tänu sellele on 1920ndad talle väga tuttavad ja armsad. Tema toimetaja soovitas, et naine võiks kirjutada vintage-krimka ja nii sündisidki tegelased Louisa ja Guy. «Särav noor surnu» on saanud inspiratsiooni mitmest allikast. Teoses on naispolitseinik, sest Fellowes tahtis Louisale rivaali ning ta leidis, et sel ajaperioodil oli politseinike ridades juba naisi. 1924. aastal said Londoni naispolitseinikud juba arreteerimisõiguse. Kirjanik leidis inspiratsiooni ammutamiseks ühe naispolitseiniku memuaarid, mis oli tulvil detailidest tema töörutiini ja töökaaslaste suhtumise kohta. Fellowes ei mäleta, kust ta Alice Diamondist kuulis, kuid teadis kohe, et peab naise oma raamatusse sisse kirjutama.

«Särav noor surnu» on krimiromaan, kus aadlipreili 18. sünnipäevapeol sureb traagiliselt üks külalistest. Raamatus meeldis mulle ajaloost inspireeritud tegelased ning hästi edasi antud 1920. aastate õhkkond. Kuigi peategelase rumalad otsused ajasid mind ahastusse, hoidis huvi kuriteo lahendamise vastu mind lugemas. Olen tänulik, et raamat äratas minus huvi Mitfordi õdede vastu, kellest ja kellelt on mitmeid põnevaid teoseid ilmunud. Seda krimisarja soovitan aga lugeda, kui meeldib 20. sajandi alguse Inglismaa ning sind ei häiri, kui isepäiselt mõrva lahendada püüdev peategelane oma käitumisega paljudele probleeme tekitab!

Kuna ma ei ole sarja eelmist raamatut lugenud, ei oska ma neid kahjuks võrrelda. Minu meelest sobis teos eraldiseisvalt ka lugemiseks. Natuke oli vihjeid Louisa ja Mitfordide minevikule, aga need ei tundunud sellistena, mis takistaksid eelmise müsteeriumi nautimist. Kuigi «Särav noor surnu» mind ei vaimustanud, loeksin siiski ilmselt ka sarja teisi osasid, sest mind hakkasid Mitfordi õed huvitama. Internetis leiab nende kohta nii mõndagi huvitavat, aga ehk võtan kätte hoopis mõne teise neist rääkiva raamatu või Nancy Mitfordi enda romaanid «Armastust otsimas» ja «Armastus külmas kliimas», mis mõlemad eesti keelde on tõlgitud.