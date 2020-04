Illimar Pilt tunnistas saates, et vaatas kõrvalt sõber Jesper Parve elu ja tundis, et tahaks isegi sellist elu elada. Kuna sõber oli oma eeskujuga nõnda inspireeriv, peab Illimar teda oma mentoriks.

Laste saamine on Illimari väga palju muutnud ja pannud teda tegutsema. See aga ei tähenda, et elu kogu aeg lill oleks.